وول ستريت تفتح على استقرار وسط محادثات سقف الديون

استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات، اليوم الإثنين، على استقرار مع انتظار الأسواق المستجدات المتعلقة بمحادثات المشرعين بخصوص رفع سقف الديون الأمريكية، في حين تراجعت أسهم "ميكرون" بعد حظر الصين رقائق الذاكرة الخاصة بها.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 18.09 نقطة أو 0.05% إلى 33408.54 نقطة. كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.20 نقطة أو 0.03% إلى 4190.78 نقطة.

غير أن المؤشر ناسداك المجمع ارتفع 6.54 نقطة أو 0.05% إلى 12664.44 نقطة.

تهدئة الجدل

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن أحد المؤشرات على ضغوط الأسعار الأساسية بالولايات المتحدة، يقترب في توفير بصيص من الأمل لتهدئة الجدل القائم بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كانوا قد أحرزوا تقدماً كافيًا بشأن التضخم، ومن ثم التخلي عن نهج كبح السياسة النقدية.

وبحبس الوكالة، يرجح أن تُظهِر مؤشرات الأسعار المفضلة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن التضخم ظل مرتفعًا في أبريل، بما يزيد عن ضعف الهدف الذي حدده البنك المركزي. وربما تساعد محاضر اجتماع البنك في أوائل مايو المقرر صدورها يوم الأربعاء في تسليط بعض الضوء على رغبة المسؤولين في التمسك بموقفهم في اجتماع الشهر المقبل.

أشار العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أنهم منفتحون بشأن تقييمهم للبيانات الاقتصادية، والضغط الذي يئنّ تحت وطأته القطاع المصرفي.

وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنها ليست مقتنعة بعد بضرورة تجاهل المسؤولين لمسألة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين قال المحافظ فيليب جيفرسون إنهم لا يزالون بانتظار ما سيحدث.