عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

الفنان سعد الصغير
الفنان سعد الصغير

تجري الأجهزة الامنية في مديرية أمن الجيزة ، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته ، من سيدة تدعى رانيا ص ، طليقة سعد الصغير ، بالتعدي عليها .

بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته بالاعتداء على طليقته في الهرم.. تفاصيل

بلاغ لأجهزة الأمن

وطالبت طليقة سعد الصغير من  الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها. 

كان الفنان سعد الصغير قد أعلن عودته لطليقته الراقصة برلنتى عامر، بعد عدة أزمات حدثت بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهام ها له بالخيانة.

ولمتابعة المزيد حول تفاصيل اعتداء سعد الصغير وزوجته على طليقته رانيا .. تابع الفيديو جراف التالي:

الأجهزة الامنية مديرية امن الجيزة التحقيق في بلاغ وزوجته رانيا ص طليقة سعد الصغير بالتعدي عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدا في العلاقة الزوجية

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

توضيح عاجل من السلطات السعودية بشأن استقدام العمالة إلى المملكة

أسعار الكهرباء 2023 يوليو المقبل

موضوعات متعلقة

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

أصوات مرعبة.. هذه علامات وجود الجن في البيت/ فيديو جراف

ترشيحاتنا

أزمة الديون تتصاعد في أمريكا.. شبح الركود والإفلاس يهددان الاقتصاد العالمي |قراءة

إذاعة عبرية تكشف مصدر قلق جيش الاحتلال بالضفة حاليا

لسماع أقوالهم| استدعاء شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب بمدينة نصر

بث مباشر|الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية

الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

استخدامات أخرى لـ حبوب منع الحمل.. تعالج هذه الأمراض لدى النساء| تفاصيل

فيديو

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ