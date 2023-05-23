طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

تجري الأجهزة الامنية في مديرية أمن الجيزة ، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته ، من سيدة تدعى رانيا ص ، طليقة سعد الصغير ، بالتعدي عليها .

بلاغ لأجهزة الأمن

وطالبت طليقة سعد الصغير من الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها.

كان الفنان سعد الصغير قد أعلن عودته لطليقته الراقصة برلنتى عامر، بعد عدة أزمات حدثت بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهام ها له بالخيانة.

ولمتابعة المزيد حول تفاصيل اعتداء سعد الصغير وزوجته على طليقته رانيا .. تابع الفيديو جراف التالي: