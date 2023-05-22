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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد الترشح والنتائج لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

الموسيقيين
الموسيقيين

أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين موعد انتخابات النقابة وبداية الترشح فيها.

 

وكشفت المتحدث باسم نقابة الموسيقيين في بيان له أيام انتخابات نقابة الموسيقيين بشكل تفصيلي علي النحو التالي: 


بداية الترشح لانتخابات النقيب ومجلس الإدارة يوم: 
٦/١١ 
٦/١٢ 
٦/١٣ 


التنازلات عن الترشح يوم :- 
٦/١٨ 
٦/١٩ 
٦/٢٠ 


الطعون علي المرشحين للانتخابات :- 
٦/٢٥ 
٦/٢٦ 
٦/٢٧ 


إعلان القائمة النهائية للمرشحين ٧/٢ 


يوم الاقتراع وإعلان النتائج :- 
 ٨/١


نقابة الموسيقيين:

كشف  الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، عن انتهاء أزمة تأخر صرف المعاشات .


وقال محمد عبد الله في تصريح خاص لصدى البلد:" ان النحاس اجتمع برفقه النقيب مصطفى كامل وتك حل الازمة ".

 

 

وأضاف محمد عبد الله أنه اتضح بالتدقيق في الشكاوى المقدمة، وجود 3 حالات فقط بهم أزمة وخاصة بالبيانات وحسابات البنك وليس لها علاقة بالنقابة، 
معلقًا: تم حل جميع المشاكل المتعلقة بالمعاشات.. ولا توجد مشكلة داخل أي فرع من فروع النقابة بالمحافظات.

النقابة ومدحت صالح:

كشف المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية عن قرار النقابة بشأن غناء  الفنان مدحت صالح بفلاشة خلال افتتاح مهرجان ليبيا للإبداع.

وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لصدى البلد :" مدحت صالح كان بيغني ببلاش ولم يتحصل على اي اموال وهدفه غير ربحي ولن نقدم اي عقوبات ضده".

مدحت صالح في مهرجان ليبيا :

ومن جهة أخرى، سبق أن ظهر الفنان مدحت صالح في حفل افتتاح مهرجان ليبيا للإبداع يوم 10  مايو الماضي وقدم فقرة غنائية خلال الحفل، وغنى مدحت صالح بـ فلاشة وهو الأمر الذي منعته نقابة المهن الموسيقية وشددت على ضرورة وجود فرقة موسيقية لا يقل أعضائها عن 8 أفراد.

ومن أبرز ضيوف شرف حفل افتتاح مهرجان ليبيا للإبداع، الفنان حسين فهمي، والفنان الأردني منذر رياحنة، وحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن المصريين والليبيين، وأبرزهم النجم مدحت صالح، والنجم مصطفى قمر، والمطرب الكبير محمد الحلو، ومحمد الشاشو، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة نهال عنبر، والفنانة عايدة رياض، والفنانة مادلين طبر، والفنان محمد سليمان، ونقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل.

كما شهد المهرجان تكريم عدد كبير من أبرز الفنانين الليبين في المهرجان، وسيقدم المهرجان تنظيم ورش عمل وندوات فنية وثقافية حول الأغنية الليبية بمشاركة فنانين وأكاديميين في هذا المجال، بالإضافة إلى صناع محتوى الأغنية الأصيلة.

نقابة الموسيقيين انتخابات نقابة الموسيقيين

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