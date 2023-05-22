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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف رشاد: القائمة النسبية مفسدة سياسة لهذا السبب

أشرف رشاد
أشرف رشاد

أكد أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يوفر الجو الملائم للتباحث وعرض وجهات النظر المختلفة تجاه مختلف القضايا .

 

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وقال أشرف رشاد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :"  كافة النظم الانتخابية قد تكون ملائمة طبقا لطبيعة الدولة التي يتم تنفيذها فيه ".

 

وأضاف أشرف رشاد:"  القائمة النسبية في الانتخابات نظام قد ينجح في بعض الدول، لكن القائمة النفسية مفسدة سياسة إذا تم تطبيقه في مصر ".

 

 وأكمل اشرف رشاد :"  من أجل تطبيق القائمة النسبية هناك عدة اعتبارات ومنها  إلغاء فكرة الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية ".

 

ولفت اشرف رشاد :" القائمة النسبية أبعد ما يكون عن المثالية السياسية وتطبيق البرامج  الانتخابية للمرشحين من الأحزاب".

اشرف رشاد الحوار الوطني القائمة النسبية اخبار التوك شو نظم الانتخابات

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