أشرف رشاد: القائمة النسبية مفسدة سياسة لهذا السبب

أكد أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يوفر الجو الملائم للتباحث وعرض وجهات النظر المختلفة تجاه مختلف القضايا .

وقال أشرف رشاد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" كافة النظم الانتخابية قد تكون ملائمة طبقا لطبيعة الدولة التي يتم تنفيذها فيه ".

وأضاف أشرف رشاد:" القائمة النسبية في الانتخابات نظام قد ينجح في بعض الدول، لكن القائمة النفسية مفسدة سياسة إذا تم تطبيقه في مصر ".

وأكمل اشرف رشاد :" من أجل تطبيق القائمة النسبية هناك عدة اعتبارات ومنها إلغاء فكرة الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية ".

ولفت اشرف رشاد :" القائمة النسبية أبعد ما يكون عن المثالية السياسية وتطبيق البرامج الانتخابية للمرشحين من الأحزاب".