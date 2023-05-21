برلماني: القائمة النسبية أفضل آلية لتحسين مستوى الأحزاب

قال النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه بالتزامن مع انعقاد جلسات مناقشة المحور السياسي بالحوار الوطنى، لابد من التركيز على فكرة دعم الأحزاب بشكل فعال حتى تتمكن من أداء دورها.

و أضاف “ منصور” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن فكرة دمج الأحزاب التي تتشابه في الأفكار والأيدولوجية، جيدة بشكل كبير خاصة إذا وجدت حالة من التوافق، لافتا إلي أن أمر الدمج ليس سهلا ولكن يمكن أن يوجد مكتسبات عديدة للحياة السياسية.

أشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن إتباع القائمة النسبية في أفضل آلية لتحسين مستوى الأحزاب خاصة الغير ممثلة تحت قبة البرلمان، مشددا علي أهمية تقديم الدعم التمويلى للأحزاب فهو أمر هام للغاية ويسهم في الإرتقاء بمستوى النشاط المقدم بمختلف الجوانب ،وبالتالي ينعكس ذلك بالإيجاب علي خدمة المواطن.

وعلي جانب أخر من الحديث، نوه البرلمانى إلي أهمية تخصيص مجلس النواب لموظف معاون للنائب حتى يتم تحسين أداء النواب بشكل عام كما كان الأمر في برلمان 2015 ، قائلا “ النائب بخلاف قيامه بدوره الرقابى والتشريعى فإنه يواصل دوره الخدمى للمواطن أيضا ”.