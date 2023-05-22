رصدتهم كاميرات المراقبة.. لحظة دخول سعد الصغير وزوجته منزل طليقته بالهرم.. صور

تواصل الاجهزة الامنية بالجيزة فحص اتهام سعد الصغير وزوجته بالتعدي على طليقة المطرب الشعبي بعد اتهامها لهما باقتحام منزلها بالهرم.

وقدمت السيدة رانيا صالح لرجال الشرطة ما يثبت اتهامها لسعد الصغير وبرلنتي عامر باقتحام منزلها حيث رصدت كاميرات المراقبة تواجدهما في مدخل العقار.

وتجري الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وزوجته، من سيدة تدعى رانيا ص، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها.

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر ومعه زوجته برلنتي عامر، وقاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة من الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته وعدم التعرض لها وحمايتها.

كان الفنان سعد الصغير أعلن عن عودته لطليقته الراقصة برلنتى عامر، وذلك بعد عدة أزمات حدث بينهما خلال الفترة الماضية، وكان آخرها اتهامها بالخيانة.

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