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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارك باخموت الدامية.. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن مدينتا باخموت ومارينكا في شرق أوكرانيا لا تزالا "مركز القتال”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، إن “خمسة وعشرين اشتباكات قتالية وقعت حول كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا”.

وأضافت: "القتال من أجل مدينة باخموت مستمر. نفذ الروس غارات جوية بالقرب من باخموت وإيفانيفسك.. وصدت قوات الدفاع الأوكرانية العديد من هجمات العدو بالقرب من بلدة مارينكا. بالإضافة إلى ذلك، قصفت قرية بوبيدا في منطقة دونيتسك من قبل الروس”.

وأكدت الأركان الأوكرانية، أن “الهجمات الروسية أصابت مبان سكنية ومنازل خاصة وروضة أطفال ومرافق بنية تحتية مدنية أخرى، مما أدى إلى إصابة بعض المدنيين”.

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وقالت: "يواصل الروس تدمير البنية التحتية المدنية بالقرب من الخطوط الأمامية في اتجاهات زابوريجيا وخيرسون”.

كما سلطت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الضوء على "الهجوم الصاروخي والجوي الضخم على منشآت البنية التحتية المدنية والحيوية في أوكرانيا"، والذي ضرب مدينة دنيبرو ومدينة زابوريجيا والمستوطنات في منطقة خاركيف.

وفي وقت سابق من اليوم، شكر الرئيس الأوكرني، فولوديمير زيلينسكي، القوات الأوكرانية التي تدافع عن أوكرانيا.

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