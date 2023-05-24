سعر عيار 18 اليوم 23-5-2023

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب في السوق المصرية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023؛ مسجلا 2083 جنيه للبيع و 2109 جنيه للشراء، وذلك بالنسبة لسعر عيار 18

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2430 جنيه للبيع و 2460 جنيه للشراء

استقرار الأسعار

وسجل سعر الذهب في مصر استقرارا، دون أي تغيير يذكر داخل محلات الصاغة، بعد أن ارتفع أمس بمقدار 20 جنيه علي الأكثر في الجرام الواحد.





عيار 24

ثبت سعر أغلي أعيرة الذهبة قيمة ليسجل 2777 جنيه للبيع و 2811 جنيه للشراء، سعر عيار 24 الأكثر فئة وذلك في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-5-2023.



عيار 14



وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1620 جنيه للبيع و 1640 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.44 ألف جنيه للبيع و 19.68 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 86.4 ألف جنيه للبيع و 87.435 ألف جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.8 مليون جنيه للبيع و 2.811 مليون جنيه للشراء.







أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.



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اطلاق صندوق الذهب السيادي

انطلق قبل يومين ، الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار بالذهب في مصر يحمل اسم «az-Gold» وهو يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشائها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف فئات المجتمع.

ويستهدف الصندوق جمع 10 ملايين جنيه من أول إصدار له عبر طرح مليون وثيقة بقيمة 10 جنيهات للوثيقة وسيتاح شراء وثائق الصندوق لجميع المستثمرين سواء مؤسسات وأفراد، مصريين وأجانب وفقا لما اعلنته شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق والمحافظ التي تدير الصندوق .



وخلال السطور التالية نستعرض خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال الصندوق التي تتمثل في:

1- فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق لدي عدد من الشركات وهي : أزيموت مصر مدير الصندوق az-gold ، شركات الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، عربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية، شركة اسطول لتداول الأوراق المالية والسندات، مباشر إنترناشيونال، ثاندر، ونعيم، جلوبال إنفيست، بريمير وشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية.

2- يقوم العميل بتحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب.

ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

اعفاء الذهب من الجمارك

وخلال الاسبوع الماضي قررت مصلحة الضرائب بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء، إعفاء واردات الذهب التي يحملها القادمين لمصر من الرسوم الجمركية مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي .

وضعت المصلحة مثال توضيحيا للماموريات الضريبية ومقرات الضرائب بالموانئ والمطارات المصرية والصادر بقرار من مختار توفيق رئيس المصلحة اليوم، قيمة المصنعية علي جرام الذهب تبلغ 80 جنيها، فلو كانت هناك سبيكة أو مشغول ذهبي بوزن 200 جرام فإن قيمة المصنعية 80 جنيها لكل جرام، والتي تساوي 16 ألف جنيه .

وأوضح القرار أنه يتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16 ألف جنيه /14% = 2240 جنيها كضريبة علي المشغول الذهبي .

وأعفت رئاسة مجلس الوزراء المشغولات الذهبية بصحبة القادمين لمصر من الرسوم الجمركية لمدة 6شهور دون احتساب ضريبة القيمة المضافة علي مصنعيو الذهب.

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية



مزايا الاستثمار في صندوق الذهب

يمنح صندوق الاستثمار في الذهب العديد من المزايا منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.



عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب