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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل امتحانات تحديد المستوى للمصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية.. وبدء التقديم المبكر بصيدلة جامعة عين شمس نظام ساعات معتمدة لطلاب الثانوية 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة حلوان الاهلية تكشف شروط قبول المحولين اليها من السودان و اوكرانيا

اعلنت جامعة  حلوان الاهلية متابعتها لاستقبال  طلبات تحويل الطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا حتى بداية أكتوبر 2023. 
 

الطلاب حول دور الجامعات للتأهيل لسوق العمل: يساعدنا على مواكبة تطور العالم من حولنا

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي  التي تم إطلاقها في مارس الماضي، على تطوير منظومة التعليم الجامعي ، حيث شملت الاستراتيجية ضمن بنودها التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والعنصر البشري، وقد أعطت له الدولة أهمية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

 

لطلاب الثانوية 2023. بدء التقديم المبكر بصيدلة جامعة عين شمس نظام ساعات معتمدة

قالت الدكتورة اماني اسامة عميدة كلية الصيدلة جامعة عين شمس ، أنه تم  فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعى 2023/2024 لطلاب الثانوية العامة أو ما يُعادلها  لبرنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دى (صيدلة اكلينيكية) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

 

تفاصيل امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية 

قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاجتماع المشترك المقام لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، قد وافق على عدد من الإجراءات التنفيذية لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ وذلك من أجل استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

 

٢٥ مايو .. جامعة حلوان تبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول

أعلنت كلية الاداب  جامعة حلوان، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا. 

 

لطلاب الفرقة الرابعة.. موعد انطلاق امتحانات الحاسب الآلي بكلية حقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن الحاسب الإلى لطلاب الفرقة الرابعة للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

 

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