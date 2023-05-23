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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تكشف شروط قبول المحولين إليها من السودان وأوكرانيا

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة  حلوان الأهلية متابعتها لاستقبال طلبات تحويل الطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا حتى بداية أكتوبر 2023. 

وكشفت إدارة الجامعة أنه يمكن لـ الراغبين في التحويل المناظر إلكترونيا، إتمام ذلك، من خلال موقع جامعة حلوان الأهلية على شبكة الإنترنت، على الرابط التالي.. app2.helwan.edu.eg/hnu  .

 وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاهلية لصدي البلد ان للتحويل إلى الجامعة الاهلية له بعض الضوابط الخاصة بالتحويل المناظر لأحد كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2023 لهذه الفئة من الطلاب حيث يتم قبول الطلاب على الكليات المناظرة فقط بجامعة حلوان الأهلية والتخصصات المناظرة المتاحة فقط بكل كلية. 

و تابع رئيس جامعة حلوان الاهلية انه  لابد  للتحويل أن يكون الطالب مؤهلا دراسيا للكلية المحول لها من حيث المجموعة الدراسية ( علمي أدبي ) والمواد المؤهلة للقبول والشروط الداخلية للكلية، كما سيتم قيد الطالب المحول للجامعة على العام الجامعي القادم 2024/2023 مع عمل المقاصة العلمية اللازمة له.

وذكر مكتب القبول والتسجيل بجامعة حلوان الاهلية أنه  لن يلتفت للطلبات التي ترد خارج هذه الكليات والتخصصات ؛ ويتحمل الطالب مسئوليته في ذلك، ويكون القبول بأسبقية التسجيل على موقع الجامعة مادام الطالب مستوفيا للبيانات والأوراق المطلوبة والشروط الداخلية للكلية والتخصص؛ علما بأن رابط تسجيل طلب التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية  والروسية والأوكرانية  هو :
app2.helwan.edu.eg/hnu

الجامعات السودانية الجامعات السودانية والروسية الجامعة الأهلية الجامعات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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