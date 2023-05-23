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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الفرقة الرابعة.. موعد انطلاق امتحانات الحاسب الآلي بكلية حقوق جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن الحاسب الإلى لطلاب الفرقة الرابعة للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

 

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن طلاب الفرقة الرابعة ( انتساب - انتظام - انجليزي - خريجي السنوات السابقة الذين لم يجتازوا الحاسب الإلى ) التوجه لوحدة تكنولوجيا المعلومات وذلك بعد دفع المصروفات المقررة عليه لتسجيل الأسماء والامتحان يوم 25/5/2023.

وأشارت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلى أن مكان الوحدة مبني (أ) الدور الخامس.

وأكدت الكلية ، سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع ما بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر.

وكانت قد أعلنت كلية الحقوق عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2022 / 2023 بالكلية.

ابرز تعليمات لجان الامتحانات بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 – 2023 كالآتي:

- لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد إثبات شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومى الخاصة به أوجواز السفربالنسبة للوافدين.

- يجب على الطالب دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان؛ ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن عدم التزامه بذلك وفقا لاحكام
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المتعلقة بتاديب الطلاب.

- يلتزم الطالب بعد مم دخول لجنة الامتحان باي أجهزة اتصال أو أي وسيلة أخرى للغش ؛ وفي حال دخوله بها يلتزم بتسليمها على مسئوليته الشخصية إلى مراقب القسم الذي يمتحن به قبل بدء الامتحان, ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن مخائفة ذلك ‎٠‏

- يحظر بشكل قاطع دخول لجنة الامتحانات بأي كتب أو مذكرات أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

- يحظر دخول لجنة الامتحان بزى لا يتناسب مع الحرم الجامعى.

- يحظر التدخين داخل لجان الامتحان قطعيا.

- يلتزم الطالب بتوجيهات الملاحظين المتعلقة باماكن الجلوس, وغيرها من التوجيهات التى تهدف إلى حفظ النظام داخل اللجان.

- يجب على الطالب عدم الكتابة على ورقة الأسئلة , والاستعاضة عنها بمسودة فى نهاية كراسة الإجابة.

- يجب على طلاب الفرقة الرابعة التاكد من إنهاء كافة متطلبات التخرج كالتربية العسكرية للذكور, ومحو الامية, والمعادلة, والحاسب
الآلى ؛ والمحكمة التدريبية.

- يجب على الطالب التاكد من قيام الملاحظ بإخفاء بياناته الشخصية ؛ ويحظر عليه بشكل قاطع وضع أية علامة أو أى رمز أو كتابة
عبارات أو أدعية دينية أوغيرها على وجه كراسة الإجابة أو داخلها يستدل منها على شخصيته.

- لن يسمح باى حال من الأحوال للطالب باداء الامتحان إلا خلال فترة الامتحان المحددة له , وبحيث لن يسمح على سبيل المثال لطلاب
الانتساب باداء الامتحان مع طلاب الانتظام أو العكس.

‎- فى حالة وجود شكوى , يتوجه الطالب بعد أداء الامتحان إلى رئيس اللجنة , أو يطلب من الملاحظ التواصل معه أثناء الامتحان فى حالات الضرورة القصوى التى لا تحتمل التاخير.

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