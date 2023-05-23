الطلاب حول دور الجامعات للتأهيل لسوق العمل: يساعدنا على مواكبة تطور العالم



تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، على تطوير منظومة التعليم الجامعي ، حيث شملت الاستراتيجية ضمن بنودها التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والعنصر البشري، وقد أعطت له الدولة أهمية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.



بينما أكد عدد من الطلاب لصدى البلد على ترحيبهم بوجود تأهيل لسوق العمل، حيث قال محمد على طالب بكليه الهندسة، إن التأهيل لسوق العمل يجعل هناك فرص أكبر للطلاب للحصول على وظائف في المستقبل.

وأشار محمد محمود طالب بكلية العلوم ، إلى أن الطالب يحتاج إلى معايشة أجواء العمل قبل التخرج ليكون مؤهل لسوق العمل ، مشيرا إلى أن الطالب أصبح يبحث عن التأهيل لسوق العمل العالمي وليس المحلي فقط.



بينما قالت منى مجدى، طالبة كلية الهندسة ، إن مهنة الهندسة صعب ومن المهن التي لابد أن يتم تدريب الطلاب عليها وخاصة في التخصصات الجديدة ، ليكون جاهز لمواكبة التقدم الذي يشهده العالم من حوله.

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمي والمهني من خلال البرامج الدراسية والشهادات الأكاديمية، ووضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية من أجل التوظيف، موضحاً أن دعم الطلاب في مجال التوظيف يتم من خلال مراكز الإرشاد المهني المتوفرة على مستوى الجامعات المصرية، مشددًا على تأهيل طلاب الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال التخصصات الجديدة بالجامعات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وكذلك توفير بيئة مُناسبة لسوق العمل.

