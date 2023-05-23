25 مايو.. جامعة حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وأوضحت كلية الآداب أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام يوم 25 مايو وتنتهى 22 يونيو 2023.

ونوهت الكلية بأنه على الطلاب، الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصا على سلامتهم.

جدير بالذكر أن كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، تنظم المعرض الاستيعادي "رحلة فن" للفنان الكبير ناجى شاكر "1932- 2018"، وذلك فى تمام الساعة الثالثة ظهر بعد غد الأربعاء بقاعة المرصد، بمتحف الفن المعاصر، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، في تصريح له، اهتمام الجامعة الكبير بمجال الفنون والتراث الفني لفنانينا العظام، لافتا إلى أن الفنان ناجي شاكر من أهم مؤسسي مسرح العرائس المصري فمن لا يعرف الليلة الكبيرة، وهو ابن جامعة حلوان وكلية الفنون الجميلة، التي تتشرف بانتماء مثل هذه القامات بها، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.