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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يكشف حقيقة صحة هدف الزمالك الملغي أمام الداخلية

صدى البلد

أشاد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، بالحكم الدولي محمود البنا ومساعده سامي هلهل، في إدارة لقاء الزمالك ضد الداخلية بالدوري المصري.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "البنا قدم مستوى جيد للغاية خلال لقاء الزمالك والداخلية، وكانت قراراته سليمة، كما أن المساعد سامي هلهل اتخذ قرارًا موفقا بالغاء هدف الزمالك".

الزمالك ضد الداخلية 

وأضاف: "ركلتي الجزاء للزمالك والداخلية كانت قرارات صحيحة، كما أن البطاقة الصفراء للحارس محمد صبحي قرار سليم، ولم يكن يستحق بطاقة حمراء".

وأكمل: "طاقم المباراة قدم مستوى جيد وجميع اللاعبين كانوا ملتزمين في المباراة وهو ما انعكس على الاداء التحكيمي".

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