على وشك الرحيل.. فرج عامر يكشف حقيقة مغادرة المدير الفني للزمالك

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل جديدة عن المدير الفني لنادي الزمالك بعد التعادل أمام الداخلية.

وكتب: "المدير الفني الجديد للزمالك اوسوريو علي وشك مغادرة الزمالك.. اوسوريو مدرب عالمي وصاحب سيرة ذاتية عالية وسبق ان درب فريقين من امريكا الجنوبية في كاس العالم ووصل الي دور ٨ وايضا لدور ١٦ في كاسين عالم، ونادي مونتنيري المكسيكي متعاقد معه من بداية الموسم".

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد السويس الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.