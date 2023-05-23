تعليق مثير من عمرو أديب بعد تعادل الزمالك والداخلية

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعادل نادي الزمالك مع الداخلية في بطولة الدوري العام، قائلا “سبحان الله الزمالك كان كسبان 1-0، وزيزو ضيع ضربة جزاء بطريقة غريبة، ليتعادل بعدها الداخلية بركلة جزاء”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه “فيه فرقة تفضل متدهورة طوال الوقت وتخسر على طول، شئ غريب الفرق تقع وبعد كدة تقف على رجليها”.

بلا أي روح

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن ما يحدث لنادي الزمالك شئ محزن، معلقا “زيزو مش مركز مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة هو عايز يمشي، وأنا شاهدت لقاء الزمالك والداخلية بلا أي روح”.