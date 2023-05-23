مروان عطية ومحمد شريف زملكاوية.. خالد الغندور ينتقد رئيس إنبي بسبب تصريحاته

انتقد الإعلامي خالد الغندور، أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، بشأن تصريحاته الأخيرة، تجاه مصطفى شلبي لاعب الزمالك الحالي.

وكان أيمن الشريعي، رئيس نادي قد أكد أن مصطفى شلبي كانت رغبته الانتقال إلى الأهلي، مشيرًا إلى أنه في حالة كان قد حدث ذلك فكان سيقدم مردود أفضل من الزمالك حاليًا.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: “أنا مش فاهم تصريحات رئيس إنبي، لو كان شايف أن رغبة مصطفى شلبي الأهلي في البداية لكان باعه إلى الأهلي”.

وتابع: “أنا مش فاهم معناه الحقيقة وليه طالع في التوقيت دا، خصوصًا أنه فيه لاعيبة زملكاوية وانتقلت للأهلي وأقرب مثال مروان عطية، جاء على باب قناة الزمالك وكان متضايق من محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري بسبب عدم السماح له بالرحيل إلى الزمالك”.

خالد الغندور: مروان عطية زملكاوي

واختتم: “مروان عطية كان عايز يجي الزمالك، وقالي أنه بيحب الزمالك وعايز يعمل أي حاجة عشان يجي الزمالك، محمد شريف زملكاوي ووالده زملكاوي وانتقل للأهلي، فعادي هناك لاعيبة زملكاوية وتنتقل إلى الأهلي والعكس”.