طريقة تحضير الكشري المصري وأسرار الصلصة والدقة

يشتهر الشعب المصري بطبق الكشري الشهير الذي أصبح مصدر لفتح باب رزق للكثير من الأشخاص فى جميع دول العالم فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص وتودين اكتشاف اسرار تحضير الكشري إليك الطريقة للشيف الشربيني .



أولاً مكونات الكشرى



كوب من العدس بجبة

كوب من الأرز

كوب من الشعرية

بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم

ملعقة من الزيت

ملعقة من الملح



ثانياً طريقة تحضير الكشرى



1-قومى بتحضير وعاء، وضعى البصل فى كمية وفيرة من الزيت حتى تحصلين على اللون الذهبى.

-افصلى البصل عن الزيت، وضعيه على منديل نظيف حتى يتصفى من الزيت.

3-فى باقى الزيت الموجود بالوعاء قومى بوضع الشعرية حتى تأخذ اللون الذهبى.

4-ضيفى الأزر الأبيض إلى الشعرية واستمرى فى التقليب مع وضع الملح والكمون.

-قومى بنقع العدس لمدة 10 دقائق قبل البدء فى الخطوات السابقة، ثم قومى بسلقه فى لتر من الماء لمدة 20 دقيقة، وتأكدى من اقترابه من النضج.

6-ضيفى العدس إلى الأرز والشعرية وضعى قدر المياه المناسب واتركيهم على نار هادئة.

7-انتظرى حتى تتأكدين من نضج الكشرى تماماً.

ثالثاً طريقة عمل المكرونة الخاصة بالكشرى:

2-طريقة تحضير المكرونة:

ضعى وعاء الماء ليغلى، وضيفى له الملح والزيت، بعدها ضيفى المكرونة واتركيها لمدة ربع ساعة على النار، ثم ضعيها فى مصفاة واغسليها بالمياه الباردة.

رابعاً طريقة تحضير صلصة الكشرى:

4 فصوص ثوم مفرومين

نصف كيلو من الطماطم "مضروبين فى الخلاط حتى تتحول إلى عصير"

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة من الزيت

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

رشة كمون

طريقة التحضير:



1-احضرى وعاء صغير، وقومى بوضع الزيت حتى يقدح.

2-ضعى الثوم وقلبى جيداً حتى يأخذ اللون الذهبى.

3-ضعى عصير الطماطم والملح والفلفل والكمون.

4-انتظرى حتى "تتسبك" الصلصة وتنضج تماماً.

خامساً طريقة تحضير دقة الكشرى:



المكونات:



3 فصوص من الثوم مفرومين

ربع كوب من الخل

نصف كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الشطة

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة من الزيت



طريقة تحضير الدقة



1-فى طاسة صغيرة ضعى الزيت والثوم وقلبى جيداً.

2-انتظرى حتى يأخذ الثوم اللون الذهبى، ثم ضعى الخل.

3-ضعى الماء والشطة والملح والكمون وانتظرى حتى يغلى الخليط لمرة واحدة فقط.

وأخيراً لتحضير طبق الكشرى على الطريقة المصرية:

1-قومى بغرف الكشرى فى الطبق بطريقة متساوية.

2-ضيفى كمية من المكرونة حسب رغبة الشخص الذى سيتناول الطبق.

3-ضيفى الحمص، ثم ضيفى البصل بشكل مميز.

4-ضعى الصلصة على وجه الطبق.

5-ضعى الدقة والشطة فى أطباق جانبية، بجوار طبق الكشرى الرئيسى، حتى يأخذ منهم كل شخص على حسب رغبته،

ولا تنسى وضع فصوص الليمون بجوارهم.