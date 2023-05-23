عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الكشري المصري وأسرار الصلصة والدقة

الكشري
الكشري

يشتهر الشعب المصري بطبق الكشري الشهير الذي أصبح مصدر لفتح باب رزق للكثير من الأشخاص فى جميع دول العالم فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص وتودين اكتشاف اسرار تحضير الكشري إليك الطريقة للشيف الشربيني .

 

حضر زوجها وعشيقها في غرفة النوم.. ماذا فعلت سيدة الهانوفيل؟

دعاء يوم 3 من شهر ذي القعدة.. 9 كلمات للرزق وسداد الديون


أولاً مكونات الكشرى
 
كوب من العدس بجبة
كوب من الأرز
كوب من الشعرية
بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم
ملعقة من الزيت
ملعقة من الملح


ثانياً طريقة تحضير الكشرى
 
1-قومى بتحضير وعاء، وضعى البصل فى كمية وفيرة من الزيت حتى تحصلين على اللون الذهبى.
-افصلى البصل عن الزيت، وضعيه على منديل نظيف حتى يتصفى من الزيت.
3-فى باقى الزيت الموجود بالوعاء قومى بوضع الشعرية حتى تأخذ اللون الذهبى.
4-ضيفى الأزر الأبيض إلى الشعرية واستمرى فى التقليب مع وضع الملح والكمون.
-قومى بنقع العدس لمدة 10 دقائق قبل البدء فى الخطوات السابقة، ثم قومى بسلقه فى لتر من الماء لمدة 20 دقيقة، وتأكدى من اقترابه من النضج.
6-ضيفى العدس إلى الأرز والشعرية وضعى قدر المياه المناسب واتركيهم على نار هادئة.
7-انتظرى حتى تتأكدين من نضج الكشرى تماماً.
ثالثاً طريقة عمل المكرونة الخاصة بالكشرى:
2-طريقة تحضير المكرونة:
ضعى وعاء الماء ليغلى، وضيفى له الملح والزيت، بعدها ضيفى المكرونة واتركيها لمدة ربع ساعة على النار، ثم ضعيها فى مصفاة واغسليها بالمياه الباردة.
رابعاً طريقة تحضير صلصة الكشرى:
4 فصوص ثوم مفرومين
نصف كيلو من الطماطم "مضروبين فى الخلاط حتى تتحول إلى عصير"
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة من الزيت
نصف ملعقة من الفلفل الأسود
رشة كمون
طريقة التحضير:
 
1-احضرى وعاء صغير، وقومى بوضع الزيت حتى يقدح.
2-ضعى الثوم وقلبى جيداً حتى يأخذ اللون الذهبى.
3-ضعى عصير الطماطم والملح والفلفل والكمون.
4-انتظرى حتى "تتسبك" الصلصة وتنضج تماماً.
خامساً طريقة تحضير دقة الكشرى:
 
المكونات:
 
3 فصوص من الثوم مفرومين
ربع كوب من الخل
نصف كوب من الماء
ملعقة صغيرة من الشطة
نصف ملعقة صغيرة  من الكمون
نصف ملعقة  صغيرة من الملح
ملعقة من الزيت
 
طريقة تحضير الدقة
 
1-فى طاسة صغيرة ضعى الزيت والثوم وقلبى جيداً.
2-انتظرى حتى يأخذ الثوم اللون الذهبى، ثم ضعى الخل.
3-ضعى الماء والشطة والملح والكمون وانتظرى حتى يغلى الخليط لمرة واحدة فقط.
وأخيراً لتحضير طبق الكشرى على الطريقة المصرية:
1-قومى بغرف الكشرى فى الطبق بطريقة متساوية.
2-ضيفى كمية من المكرونة حسب رغبة الشخص الذى سيتناول الطبق.
3-ضيفى الحمص، ثم ضيفى البصل بشكل مميز.
4-ضعى الصلصة على وجه الطبق.
5-ضعى الدقة والشطة فى أطباق جانبية، بجوار طبق الكشرى الرئيسى، حتى يأخذ منهم كل شخص على حسب رغبته، 
ولا تنسى وضع فصوص الليمون بجوارهم.

الملح والفلفل المكرونة بعد اللون الذهبي صلصة الكشري ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدا في العلاقة الزوجية

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

أسعار الكهرباء 2023 يوليو المقبل

حضر زوجها وعشيقها في غرفة النوم.. ماذا فعلت سيدة الهانوفيل؟

موضوعات متعلقة

مختلف ولذيذ.. طريقة تحضير مكدوس باذنجان بالطريقة السورية

طريقة تحضير عجينة البيتزا بوصفة اقتصادية

مختلفة وغير مكلفة.. طريقة عمل محشي ورق العنب الفلسطيني

بديلا للمقلية .. طريقة عمل بطاطس مشوية بالأعشاب والتوابل

صبغة سوداء..نصائح للتعرف على الزيتون الأصلي من المغشوش

جددي سفرتك بـ طريقة عمل خبز الجبنة| مذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

الصين لـ مجموعة السبع: لن تتمكنوا من استغفال العالم وغسل دماغه

أزمة الديون تتصاعد في أمريكا.. شبح الركود والإفلاس يهددان الاقتصاد العالمي |قراءة

إذاعة عبرية تكشف مصدر قلق جيش الاحتلال بالضفة حاليا

لسماع أقوالهم| استدعاء شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب بمدينة نصر

بث مباشر|الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية

الرئيس السيسي يفتتح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

استخدامات أخرى لـ حبوب منع الحمل.. تعالج هذه الأمراض لدى النساء| تفاصيل

فيديو

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ