عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة والمديرية تحقق

امتحانات
امتحانات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق تيليجرام، اليوم الثلاثاء، صورا مسربة لامتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة.

وذلك قبل انطلاق الموعد الرسمي للامتحان في الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء، وبعدها بدقائق صور أخرى لحل الامتحان (الإجابات).

وأفاد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأنه جاري حاليا التحقيق في الموضوع لمعرفة المتسببين في التسريبات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كان قد نبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .

ويؤدى أبناؤنا الطلاب، اليوم السبت 20 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

بينما  يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية .

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و (التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

IMG_20230523_101835_545
IMG_20230523_101835_545
IMG_20230523_101835_775
IMG_20230523_101835_775
IMG_20230523_101835_056
IMG_20230523_101835_056
IMG_20230523_101656_491
IMG_20230523_101656_491
IMG_20230523_101620_761
IMG_20230523_101620_761
IMG_20230523_101621_031
IMG_20230523_101621_031
IMG_20230523_101621_042
IMG_20230523_101621_042
ماراثون امتحانات مادة اللغة العربية مادة الدراسات الإجتماعية عدم اصطحاب الهاتف المحمول رواد مواقع التواصل الإجتماعي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية امتحان مادة اللغة العربية امتحان اللغة الأجنبية امتحان مادة الهندسة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالجيزة وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة والمديرية تحقق

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

رفع اشغالات وتعديات المنشآت التجارية والمحال بميادين الجيزة والمنيب |شاهد

مديرية الشباب والرياضة بالجيزة توفر مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة مجانا

وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارتى العمرانية وجنوب

محافظ الجيزة يوجّه بنقل الوصلات المتعارضة مع تطوير مناطق المتحف المصري الكبير

إلغاء عام دراسي لـ 9 طلاب لحيازة الهاتف المحمول بامتحانات الإعدادية في الجيزة

ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء في العياط

فيما يفكر الشباب.. حوار وطني لأعضاء النادي النوبي في الجيزة |شاهد

عالج حالة الفوضى .. سوق السمك بالمنيب نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالجيزة|شاهد

ترشيحاتنا

الفلاحين: إجراء حكومى يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

الزراعة × المحافظات| متابعة توريد القمح.. واستمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

هل يجزئ توزيع ثمن الأضحية على الفقراء بدلا من الذبح.. الإفتاء تحسم الخلاف

الدفاع الأوكرانية تكشف أخر التطورات في باخموت.. وإعلان مقلق من وكالة الاستخبارات

وكأنها شوارع لندن| مصر تتحول لبيئة نظيفة وتحول 1962 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي

وزير التموين يواصل اجتماعاته في إيطاليا لوضع تفاصيل إنشاء أسواق اليوم الواحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

رقصة بجامعة حكومية تثير جدلا واسعا على السوشيال.. اعرف القصة؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تصوير فيلم.. هكذا استقبل الجمهور محمد رمضان في المنصورة |فيديو جراف

طليقة سعد الصغير تتهمه وزوجته بالاعتداء عليها.. فيديو جراف

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ