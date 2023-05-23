تسريب امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالجيزة والمديرية تحقق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق تيليجرام، اليوم الثلاثاء، صورا مسربة لامتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة.

وذلك قبل انطلاق الموعد الرسمي للامتحان في الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء، وبعدها بدقائق صور أخرى لحل الامتحان (الإجابات).

وأفاد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأنه جاري حاليا التحقيق في الموضوع لمعرفة المتسببين في التسريبات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كان قد نبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .

ويؤدى أبناؤنا الطلاب، اليوم السبت 20 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

بينما يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية .

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و (التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

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