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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 22 كيلو حشيش بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة نجاحاتها في التصدي لمروجي المواد المخدرة ، حيث نجحوا في القبض علي 2 ديلر مخدرات عثر بحوزتهما علي 22,200 كيلو حشيش بقيمة 1,554,000 مليون جنيه .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص وشقيقه لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,200 كيلو جرام ومبلغ مالى ومشغولات ذهبية متنوعة .

وبمواجهتهما إعترفا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر نظير مبلغ مالى ، كما أضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى مجال نقل المواد المخدرة ، وأن المشغولات الذهبية خاصة بأحد أقارب المتهم الأول.

وقدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,554,000مليون جنيه تقريباً ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حشيش امن القاهرة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة نقل المواد المخدرة

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