ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما 22 كيلو حشيش بالقاهرة

واصلت أجهزة الأمن بالقاهرة نجاحاتها في التصدي لمروجي المواد المخدرة ، حيث نجحوا في القبض علي 2 ديلر مخدرات عثر بحوزتهما علي 22,200 كيلو حشيش بقيمة 1,554,000 مليون جنيه .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص وشقيقه لهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم ، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,200 كيلو جرام ومبلغ مالى ومشغولات ذهبية متنوعة .

وبمواجهتهما إعترفا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر نظير مبلغ مالى ، كما أضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى مجال نقل المواد المخدرة ، وأن المشغولات الذهبية خاصة بأحد أقارب المتهم الأول.

وقدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,554,000مليون جنيه تقريباً ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.