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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل مجهول الهوية فى تصادم قطار بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية حادث تصادم حيث لقى طفل مجهول الهوية مصرعه صدمه قطار على مزلقان المرصفاوية وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم دكتور امير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود من الأهالي بوقوع حادث على مزلقان المرصفاوية نتيجة اصطدام قطار بطفل ما ادى الى وفاة الطفل.


انتقل اللواء محمد السيد مدير ادارة البحث الجنائى وقوة امنية من مركز شرطة شبين القناطر وبالفحص تبين ان الطفل مجهول الهوية كما تبين ان الطفل قام بعبور المزلقان اثناء عبور القطار فصدمة ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وصرحت الجهات المعنية بالدفنه عقب العرض على مفتش الصحة وتسليمه لذويه.

بالقليوبية اصطدام قطار إدارة البحث الجنائى البحث الجنائي مركز شرطة شبين القناطر مدينة شبين القناطر مستشفى شبين القناطر العام مستشفي شبين القناطر

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