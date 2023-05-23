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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام عبر فيس بوك في الجيزة|تفاصيل

ممارسة الحرام
ممارسة الحرام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس قواد وفتاة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة الدعارة عبر الإنترنت في العجوزة.

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قواد يعلن عن فتيات على الفيسبوك

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع قواد وسيدة، لاتهامهما بالترويج لممارسة الدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) في العجوزة، وتبين أن القواد كان يستدرج راغبي المتعة الحرام.

وأوضحت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، أن القواد والسيدة يستدرجان الزبائن عن طريق صفحة على الفيس بوك، بمقابل 3 آلاف جنيه في الليلة في الجيزة.

وكشفت التحقيقات الأولية لأجهزة أمن الجيزة، أن الشاب (قواد) أنشأ صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" للترويج للممارسة الدعارة مع الفتيات، بمقابل مبالغ مالية.

ووردت معلومات، أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود شاب يستقطب الزبائن، ترويجًا  لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، في العجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشاب وبرفقته فتاة، تقوم بممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة ممارسة الحرام فيس بوك قواد نيابة شمال الجيزة

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