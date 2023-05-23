لن تتخيل .. سعر شنطة سيرين عبد النور في أحدث ظهور

تألقت الفنانة سيرين عبد النور، بإطلالة أنثوية جذابة في أحدث ظهور، وانهالت عليها تعليقات الجمهور التي تشيد بأناقتها وجمالها.

وخطفت سيرين عبد النور ، الأنظار بإطلالتها مرتدية جمبسوت تايجر باللون البني والبيج، يبرز قوامها الرشيق، بصيحة الكت، ونسقت معه كارديجان تايجر أيضا ذات الأكمام الساقطة على الاكتاف.

سعر شنطة سيرين عبد النور

ونسقت سيرين عبد النور ، مع إطلالتها حقيبة صغيرة الحجم، من التايجر أيضا، لاستكمال إطلالتها، وبلغت سعرها 5200 ريال سعودي، اي حوالي 43 ألف جنيه.

وانتعلت سيرين عبد النور، حذاء ذا كعب عالي باللون الاسود لتزداد أناقتها وتبرز جمالها، مع الأقراط كبيرة الحجم في الأذن.