طريقة عمل سلطة البطاطس بالبيض والتفاح الأخضر

تعد سلطة البطاطس بالبيض من الأكلات المغذية ولاتستغرق وقتا أو جهدا كبيرا فى التحضير ويمكن وضعها للأطفال فى اللانش بوكس
نعرض لكم طريقة عمل سلطة البطاطس بالبيض من خلال خطوات الشيف غادة جميل.
مقادير سلطة البطاطس :
بطاطس مسلوقة مكعبات
مايونيز
كاتشب
مسطردة
زبادي
جزر مبشور
ثوم
بيض مسلوق
خيار مخلل
تفاح أخضر
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل سلطة البطاطس بالبيض:
- اخلطي كل الصوصات مع الكاتشب والمايونيز والمسطردة وقلبي المكونات جيدا.
- اضيفي الزبادي والخيار المخلل والجزر المبشور وملح وفلفل أسود وقلبيهم .
- ضعي التفاح والبطاطس والثوم وقلبيهم جيدا وقطعى البيض المسلوق وضعيه على الوجه وقدمى سلطة البطاطس.