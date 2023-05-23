عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سلطة البطاطس بالبيض والتفاح الأخضر

سلطة البطاطس
سلطة البطاطس

تعد سلطة البطاطس بالبيض من الأكلات المغذية ولاتستغرق وقتا أو جهدا كبيرا فى التحضير ويمكن وضعها للأطفال فى اللانش بوكس  

نعرض لكم طريقة عمل سلطة البطاطس بالبيض من خلال خطوات الشيف غادة جميل.

بنرميه في الزبالة.. قشر طعام رخيص يوقف تساقط الشعر ويمنع القشرة

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

2.5 مليون وفاة سنويا بسببه .. إليك أفضل بدائل الملح


مقادير سلطة البطاطس :
بطاطس مسلوقة مكعبات
مايونيز
كاتشب
مسطردة
زبادي
جزر مبشور
ثوم
بيض مسلوق
خيار مخلل
تفاح أخضر
ملح
فلفل أسود


طريقة عمل سلطة البطاطس بالبيض:
 

  • اخلطي كل الصوصات مع الكاتشب والمايونيز والمسطردة وقلبي المكونات جيدا.
  • اضيفي الزبادي والخيار المخلل والجزر المبشور وملح وفلفل أسود وقلبيهم .
  • ضعي التفاح والبطاطس والثوم وقلبيهم جيدا وقطعى البيض المسلوق وضعيه على الوجه وقدمى سلطة البطاطس.
سلطة البطاطس سلطة البطاطس بالبيض طريقة عمل سلطة البطاطس بالبيض طريقة عمل سلطة البطاطس الشيف غادة جميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

شرط لإتمام الصفقة.. الأهلي يحسم قراره بشأن ضم إمام عاشور

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

ينافس الأنواع المباعة فى الأسواق.. أصنع مزيل العرق بأفضل طريقة

انتبه.. تناول الثوم يوميا يحميك من 9 أمراض

طعام رخيص موجود بالمنزل يحمي من أمراض القلب المميتة

في اليوم العالمي للشاي .. 10 حالات يجب الامتناع فيها عن تناوله

حيل منزلية لعلاج التهاب المعدة والأمعاء

نشرة المرأة والصحة| نوع معين من السكر يسبب الموت المفاجئ .. وشاهد إطلالة زوجة محمد صلاح فى الملعب

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

ترشيحاتنا

صدمة جديدة..توقعات بإدراج لبنان فى القائمة الرمادية لغسل الأموال

بقرار الرئيس السيسي.. مستشارين جددد بمجلس الدولة من دفعة 2020

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام منظمة الكوميسا

السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية بوروندي بشرم الشيخ

الرئيس السيسي يبحث مع مديرة وكالة "نيباد" تحقيق الاندماج القاري

أسعار الذهب تشهد تذبذب وعيار 21 يخسر 400 جنيه .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ