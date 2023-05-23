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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالى 23/24

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم علي مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالي 2023/2024  وذلك بحضور ممثلي وزارة النقل واللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامه للطرق والكبارى،  وممثلي وزارة المالية،  وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى 23/24:

47 مليار و364 مليون و34 ألف جنيه

بزيادة عن العام الحالى 22/23 قدرها:

20 مليار 993 مليون و813 ألف جنيه.

بنسبة زيادة تصل لنحو 80 %.

 

وجاءت الموازنه الجديدة مقسمة على النحو التالى:  موازنة جارية قدر لها مبلغ إجمالي (3 مليارات و248 مليون و95 ألف جنيه)، موازنة استثمارية قدر لها مبلغ إجمالي (43 مليار و343 مليون و360 ألف جنيه)

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم  لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري . 

لجنة النقل علاء عابد

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