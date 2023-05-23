رسميا.. أرسنال يعلن تجديد عقد بوكايو ساكا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه الدولي بوكايو ساكا.

وقال نادي أرسنال في بيان رسمي: "وقع مهاجم منتخب إنجلترا الدولي بوكايو ساكا عقدًا جديدًا طويل الأمد".

وأضاف بيان أرسنال: "منذ انضمامه إلى النادي وهو في الثامنة من عمره، تقدم في الفئات السنية حتى انضمامه إلى الفريق الأول، مع التأكيد هذا الموسم مرة أخرى على مكانته كواحد من أفضل المواهب في البلاد بفضل أداء استثنائي".

وتابع: "سجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي شارك في كل مباراة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار الموسمين الماضيين، 14 هدفًا في جميع المسابقات في 2022-2023، بما في ذلك 11 تمريرة حاسمة ، محققًا رصيده البالغ 12 هدفًا الموسم الماضي".

وأردف: "لقد أدى تطوره الرائع وأدائه القوي المستمر إلى ظهوره في مجموع 178 مباراة مع الفريق الأول".