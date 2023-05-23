عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين الجسمي يتألق في الافتتاح الرسمي لـ سي وورلد جزيرة بأبو ظبي

حسين الجسمى
حسين الجسمى

احتفى الفنان الإماراتي حسين الجسمي في حفل الافتتاح الرسمي المذهل للصرح الترفيهي "سي وورلد جزيرة ياس" في العاصمة أبوظبي، مقدما في الحفل الأسطوري الأغنية الرئيسية للمدينة الترفيهية للأحياء البحرية، متعاوناً في كلماتها وألحانها مع سيف فاضل وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان.

 

وأعرب الجسمي عن فخره بتمثيل وطنه في هذا الحدث الفريد من نوعه، خاصة وأن "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" تدشن لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وقال عبر تغريدة في جميع مواقعه الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي: "تشرفت بتمثيل وطني الإمارات أمام العالم أجمع في حفل أسطوري لتدشين أكبر وأهم إنجاز تاريخي في المنطقة في عاصمتنا أبوظبي "سي وورلد جزيرة ياس".

 

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي بمشاركة فرقة أوركسترالية مؤلفة من 120 عازفًا وعازفة الى جانب حسين الجسمي، والمغنية الاسكتلندية "ريد"، وأقيم الحفل في ساحة عالم "المحيط يجمعنا"، ضمن عرض خاص بعنوان "محيط واحد مذهل"، والذي استخدم فيه تقنيات متعددة الوسائط، حيث تتناغم حركة أسطول من طائرات الدرون على إيقاع الصوت المكاني لتقدم شاشة عرض محيطية بارتفاع يصل إلى 15 مترًا، تدور في محيط عالم "المحيط يجمعنا" بمساحة 218 مترا.

طعنة فى رقبتها.. فنانة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو وانفصلت بعد اسبوعين من الزواج

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

استرزقوا وعملوا قرشين.. تعليق نارى من ميار الببلاوي ضد وفاء مكي

وقام الجسمي بعد الانتهاء من فقرته الختامية للحفل، بجولة رسمية عبر أركان "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي” بوجود محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة "ميرال"، وسكوت روس رئيس مجلس إدارة "سي وورلد باركس آند انترتينمنت"، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميرال"، ومجموعة من الضيوف على رأسهم الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء ومن ضمنهم سفراء الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وسنغافورة وبلجيكا لدى دولة الإمارات.

 

وتعتبر مجموعة "ميرال"، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، بالشراكة مع "سي وورلد باركس آند انترتينمنت"، الشركة الرائدة في مجال المدن الترفيهية التعليمية وواحدة من أهم المنظمات المتخصصة بعلوم الحيوانات في العالم.

الإماراتي حسين الجسمي الفنان الإماراتي حسين الجسمي حسين الجسمي اغاني حسين الجسمي أعمال حسين الجسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

والد حفيدة أم كلثوم: سنلجأ إلى القضاء ضد عمرو مصطفى

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

ثنائي العود يقدم للجمهور "عسلية" في حفل " الأمير طاز"

غادة عادل الأخيرة.. 8 أفلام تفشل فى تحقيق نصف مليون جنيه أمس

حريم كريم وصعيدي في الجامعة الأمريكية.. أفلام الأجزاء تسيطر على السينما

هشام إسماعيل يعلن وفاة حماته ويكشف موعد العزاء

ترشيحاتنا

حقي خدته شتايم.. اعترافات سائق شركة توصيل متهم بالتحرش بفتاة في القاهرة

ترامب في أزمة جديدة أمام القضاء الأمريكي.. ما القصة؟

الإفتاء: من يتهم المسلمين بالبدعة في الصلاة على النبي فهو أولى بالوصف

"سنرد على الاستفزازات".. تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي لـ أوكرانيا

مستريحة الملابس.. استولت على 25 مليون جنيه من المواطنين

الكشف عن شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في تركيا واعتقال 11 شخصا..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ