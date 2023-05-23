ميمي عبد الرازق: خاصمت ابنى 5 أيام قبل مباراة المصري والداخلية لهذا السبب

أكد ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أنه يسعي بكل قوة للنجاح مع الفريق خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري المصري الممتاز هو والجهاز الفني.

وقال ميمي عبد الرازق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لم أتحدث مع نجلي قبل مباراة المصري والداخلية والتي انتهت بالتعادل لمدة 5 أيام.

وأضاف:" السر فى ذلك أن نجلي هو محلل أداء فريق الداخلية مع علاء عبد العال.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي حقق الفوز أمس أمام نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.