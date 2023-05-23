المصري: الفوز على الاتحاد ليس سهلا.. وهدفنا المشاركة فى بطولة أفريقية

قال ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إن الفوز أمس أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز كان صعب.

وقال ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الفوز أمس أمام فريق الاتحاد السكندري كان ليس سهل ، بالعكس مباراة صعبة ، والاتحاد مع زوران مميز للغاية، هذا الموسم.

وأضاف:" هدفنا المشاركة فى بطولة أفريقية ، لأن الآن ضمنا مركز جيد فى الدورى .

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي حقق الفوز أمس أمام نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.