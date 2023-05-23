مباحثات كويتية بريطانية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني

بحث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الكويتي اللواء الركن مهندس متقاعد محمد بوعركي مع مستشار وزير الدفاع الأول البريطاني للشرق الأوسط الفريق أول طيار مارتن سامبسون موضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بمجال الأمن السيبراني.

وأكد بوعركي خلال استقبال المسؤول البريطاني والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للكويت اليوم على عمق العلاقات الكويتية - البريطانية الراسخة في كافة المجالات والمستويات والتي تعكس الروابط التاريخية المتينة بين البلدين الصديقين.

وأعرب رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الكويتي عن التطلع لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال الأمن السيبراني وذلك لتمكين أفراد المجتمع من استخدام شبكة الإنترنت بشكل آمن.