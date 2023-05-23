أول تعليق من روسيا على قرار زيلينسكي بإنشاء سلاح جديد بالجيش الأوكراني

قال نائب مجلس الدوما الروسي، دميتري بيليك، إن سلاح مشاة البحرية الذي يتم إنشاؤه في أوكرانيا له مستقبل مشكوك فيه، مشيرا إلي أنه سيتكون من مجموعة غير مستعدة من المجرمين والقوميين.

وقال بيليك: "المارينز هم فرع من القوات يتم تدريبه وإنشاؤه لسنوات.. أوكرانيا اليوم ليس لديها هذا الوقت. يمكنك جمع مجموعة من المجرمين والقوميين وإعلانهم فيلق مشاة البحرية، لكن في الواقع سيظلون عصابة له مستقبل مشكوك فيه”.

وأضاف: “ربما في أذهان السياسيين في كييف يجب أن تهبط قوات المارينز منتصرة على ساحل شبه جزيرة القرم، لكن هذا لن يحدث في الواقع”.

وتابع قائلا: "مشاة البحرية التابعة لزيلينسكي ليس لديهم مكان يهبطون فيه. لن يُسمح لهم بالذهاب إلى شبه جزيرة القرم، وهي ليست مبادرة للتدريب بالقرب من شواطئهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنشاء سلاح مشاة البحرية في الجيش الأوكراني، وسيتم تشكيل ألوية جديدة مزودة بمعدات وأسلحة حديثة.

وقال زيلينسكي، في فيديو عبر “تلجرام”، خلال زيارته لـ أوجليدار، "يشرفني اليوم أن أعلن أنه تم اتخاذ قرار لزيادة إمكانات مشاة البحرية الأوكرانية بشكل كبير، لإنشاء فيلق مشاة البحرية. وستبذل الدولة قصارى جهدها لتطوير فرع مهم ودائم للجيش".

وأضاف: “سيتم إنشاء ألوية جديدة سيتم تجهيزها بأسلحة ومعدات حديثة”.