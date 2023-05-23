مدفيديف يكشف عن الهدف النهائي لـ أمريكا في حرب أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن الهدف النهائي لـ أمريكا في إطار الصراع في أوكرانيا هو تدمير روسيا، لكن هذا لن يكون ممكنًا.

وقال مدفيديف، في مقابلة مع شبكة “آر تي” الروسية، "الهدف النهائي لـ أمريكا في إطار الصراع في أوكرانيا هو تدمير روسيا.. والحد الأدنى هو الاحتواء. يفعلون الشيء نفسه فيما يتعلق بالصين”.

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن القيام بذلك، قال مدفيديف: "لا، لن يتمكنوا من فعل ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدفيديف، إن الحجج الأمريكية حول عدم التورط في تفجير نورد ستريم تبدو تافهة إلى حد ما، لكن الحديث حول الأدلة لم ينته بعد.

وقال مدفيديف، إن “على الولايات المتحدة أن دفع تعويض ليس لهذا الضرر فقط، ولكن أيضًا ترميم باخموت وماريوبول وأماكن أخرى”.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ردا على سؤال توضيحي حول نورد ستريم، أن “الإجراءات المتعلقة بما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في الانفجار لم تنته بعد”.