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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف المساعدات.. تحذيرات لـ زيلينسكي من مصير أوكرانيا المشئوم

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز البريطانية، أن أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي، يواجهان ضغوطًا متزايدة منذ قمة مجموعة السبع.

وقالت الصحيفة: "الخطر يكمن في أن قمة مجموعة السبع هذه قد تظل في الذاكرة باعتبارها أعلى نقطة دعم لأوكرانيا".

وقف محتمل للمساعدات

وأضافت: “سيكون من الصعب على الغرب مساعدة كييف عندما يفشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية. إضافة إلى ذلك، تقول الولايات المتحدة وأوروبا بالفعل إن توريد الأسلحة استنفد مخزونات الذخيرة بشكل شبه كامل”.

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وأوضحت أن "الأوكرانيون يستهلكون في ساعات ما تنتجه الدول في أسابيع”.

وأكدت أن “الضغط المتزايد على أوكرانيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024”.

وأشارت إلي أن “عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستعني أن الحجج ضد دعم كييف ستلقى دعاية إضافية، وأن التغيير في المناخ السياسي في الولايات المتحدة سيتسرب حتما إلى أوروبا”.

وخلصت إلى أن المستوى الحالي للدعم السياسي والمالي واللوجستي لأوكرانيا من الغرب قد ينخفض ​​بشكل كبير في المستقبل المنظور.

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