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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عسكري عاجل من زيلينسكي بشأن الجيش الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنشاء سلاح مشاة البحرية في الجيش الأوكراني، وسيتم تشكيل ألوية جديدة مزودة بمعدات وأسلحة حديثة.

وقال زيلينسكي، في فيديو عبر “تلجرام”، خلال زيارته لـ أوجليدار، "يشرفني اليوم أن أعلن أنه تم اتخاذ قرار لزيادة إمكانات مشاة البحرية الأوكرانية بشكل كبير، لإنشاء فيلق مشاة البحرية. وستبذل الدولة قصارى جهدها لتطوير فرع مهم ودائم للجيش".

وأضاف: “سيتم إنشاء ألوية جديدة سيتم تجهيزها بأسلحة ومعدات حديثة”.

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وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، زار مواقع القوات الأوكرانية على خط دفاع أوجلدار - مارينكا.

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