أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/ القضاء على أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا بعد تسللهم إلى مقاطعة بيلجورود، الحدودية مع أوكرانيا.



وأضافت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن القوات تمكنت من القضاء على تشكيل أوكراني متطرف نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب بمقاطعة بيلجورود؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة.

وأوضحت أن القضاء على التشكيل الأوكراني المتطرف جاء نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب لضربات الطيران والمدفعية الأوكرانية، مشددة في الوقت ذاته على أن نظام كييف تحول إلى تنفيذ الأعمال الإرهابية، ضد المدنيين بعد هزيمته في أرتيومفيسك "باخموت".

