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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التخلي عن كييف.. جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي بأنباء مروعة عن أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن المؤيدون الغربيون للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لم يعودوا يؤمنون بانتصار أوكرانيا.

وقال ماكجريجور: "يبدو أن واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون يعتقدون أن الصراع المجمد، حيث يتم تعليق الأعمال العدائية ولكن لم يربح أي من الجانبين ويوافق على أن الحرب قد انتهت رسميًا، قد يكون النتيجة طويلة الأمد الأكثر قبولًا سياسيًا لحلف شمال الأطلسي".

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وأضاف أنه “بمجرد نفاد موارد أوكرانيا الهجومية، من المرجح أن تبدأ روسيا في الهجوم”.

وقال ماكجريجور: “لماذا لا نمنع شعب أوكرانيا من إراقة المزيد من الدماء والتفاوض على السلام مع موسكو بينما لا تزال كييف تمتلك جيشًا؟ لسوء الحظ، تتطلب الدبلوماسية الاحترام المتبادل لتكون فعالة، والكراهية الشاملة للولايات المتحدة لروسيا تجعل الدبلوماسية مستحيلة”.

الدفاع الأمريكية البنتاجون زيلينسكي أوكرانيا حلف شمال الأطلسي روسيا

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