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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: لابد من العمل على توفير الدعم والتمويل اللازم للقارة السمراء

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي إطلاق فاعليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ ، قائلة “يسعدني بأن تُعقد الفعاليات للمرة الثالثة في مصر نظرا لأنه يعكس مدي أهمية مصر علي الخريطة الدولة والإفريقية وايضا يوضح مدي اهتمام وجدية مصر في تعزيز عوامل التنمية المستدامة علي الصعيد الداخلي المصري والخارجي فيما يخص القارة السمراء ”.

واستكملت “محروس” في تصريحات لها اليوم، “يوميا تطرأ على العالم أحداث جديدة ينتج عنها تغييرات علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية؛ سابقا جائحة كورونا كان لها تداعيات سلبية ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية وبالتأكيد هذا يؤثر في استراتيجية التنمية”.

وأضافت عضو التنسيقية، “أتمنى أن نخرج من هذه القمة بخطوط عريضة ترسم ملامح جديدة بأهداف مؤكد تحقيقها لخطة تنموية سليمة”، منوهة بأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بمثابة مرآة عاكسة لوضع القارة الأفريقية لاسيما أنها تحمل في مضمونها حيثيات مجابهة الأزمة من تعزيز تعاون أفريقي وفتح طرق اكبر للاستثمارات.

وشددت على ضرورة العمل علي توفير الدعم والتمويل اللازم للقارة السمراء حتي نستطيع تحقيق التوازن الاقتصادي والسياسي مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعمنا في تحقيق الاقتصاد الأخضر.

البنك الافريقى تنسيقية شباب الاحزاب حزب حماة الوطن الاتصالات كورونا الحرب الروسية الاقتصاد

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