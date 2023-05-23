كاتب صحفي: استثمارات القطاع الصحي تمثل 90% من احتياجات المصريين

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بشأن أهمية المنتجات الدوائية وتوفيرها، مهم جداً فيما يتعلق بإحدى ضروريات السوق المصرية، وأيضاً ما تحتاجه المستشفيات العامة والخاصة وكذلك المرضى من أدوية.

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة اتخذت مجموعة من إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع منذ 6 أشهر، وكان هناك أهمية لنوعين هما السلع الغذائية، والأدوية، سواء كاملة الصنع أو مواد خام تدخل في التصنيع بمصر، وبالتالي هناك تنسيق بين الحكومة وغرفة صناعة الأدوية واتحاد الصناعات ووزارتى الصناعة والمالية فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم، ومصر لديها استثمارات فى قطاع المؤسسات الصحية تمثل نسبة 90% من احتياجات المصريين.

وكان قد وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المتطلبات ذات الصلة بالقطاع الطبي، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.