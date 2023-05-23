عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: استثمارات القطاع الصحي تمثل 90% من احتياجات المصريين

أرشيفية
أرشيفية

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بشأن أهمية المنتجات الدوائية وتوفيرها، مهم جداً فيما يتعلق بإحدى ضروريات السوق المصرية، وأيضاً ما تحتاجه المستشفيات العامة والخاصة وكذلك المرضى من أدوية.

txt

شعبة المستلزمات الطبية: 35 مليون دولار تنهي تكدس 183 شحنة بالموانئ المصرية

txt

وكيل إعلام الشيوخ: صناعة المستلزمات الطبية تحتاج إلى خطوات جادة

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة اتخذت مجموعة من إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع منذ 6 أشهر، وكان هناك أهمية لنوعين هما السلع الغذائية، والأدوية، سواء كاملة الصنع أو مواد خام تدخل في التصنيع بمصر، وبالتالي هناك تنسيق بين الحكومة وغرفة صناعة الأدوية واتحاد الصناعات ووزارتى الصناعة والمالية فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم، ومصر لديها استثمارات فى قطاع المؤسسات الصحية تمثل نسبة 90% من احتياجات المصريين.

وكان قد وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المتطلبات ذات الصلة بالقطاع الطبي، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.

اتحاد الصناعات احتياجات المصريين إجتماع رئيس الوزراء إكسترا نيوز الدكتور مصطفى مدبولى المؤسسات الصحية المستشفيات العامة المستلزمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

موفقة 18 دولة.. إعلان عاجل من البرلمان الأوكراني بشأن الانضمام لحلف الناتو

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

ترشيحاتنا

يأس وهزيمة.. مقطع فيديو لـ زيلينسكي يثير جدلا واسعا

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه رسالة للصين بشأن الرقائق الإلكترونية

الزمالك اليوم| إخطار بعزل مرتضى منصور.. عودة ساسي مشروطة وعواد يقترب من فاركو

هدد بقتل بايدن.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل صادمة بشأن حادث البيت الأبيض

سيتم ضربه.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن موقع نووي جديد في إيران

بتهمة ضرب طليقته.. القصة الكاملة لإلقاء القبض على سعد الصغير وبرلنتي عامر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذهبية وبرونزية.. علم مصر يغرد في سماء أقوى البطولات الدولية للسومو بأمريكا

أكلة جديدة .. طريقة عمل البصارة بالبسطرمة

النصر في موقف صعب.. هل يرحل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي ؟ (تفاصيل)

اقتربت من المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسعر إطلالتها في باريس

فيديو

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بهذا الموعد.. تفاصيل

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ