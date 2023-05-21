وكيل إعلام الشيوخ: صناعة المستلزمات الطبية تحتاج إلى خطوات جادة

أكد النائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء من أهم الصناعات في العالم، وتتربع على قمة الصناعات في العالم، وهذا اتضح خلال أزمة كورونا.

وقال الدابي، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، إنه من المحزن أن نرى المحلات في شارع قصر العيني وعين شمس التي تعمل في تجارة المستلزمات الطبية المستوردة من الخارج من أوروبا والصين وفيتنام والهند، حتى في أزمة كورونا الهند سيطرت على تجارة الكمامات، وهذه الصناعة تحتاج إلى خطوات جادة.

وأوضح أن صناعة المستلزمات تجارة بالمليارات، وليس من المنطق أن تكون مصر بعيدة عن هذه التجارة التي تدر المليارات.

وأضاف الدابي: “نعترف أن هناك معوقات كثيرة من اختلاف سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها”.

وطالب بتضافر جهود الوزارات وأن تنصب على خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز الصادرات وتذليل العقبات بخطوات مدروسة وعملية وفي توقيتات زمنية محددة.