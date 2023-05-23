شعبة الستلزمات الطبية: الصناعة حديثة العهد لكنها استطاعت تحقيق 320 مليون دولار

اشاد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالقاهرة، بقرارات الوزراء اليوم فيما يخص توفير تدابير دولارية بنحو 150 مليون دولار لعلاج النواقص في قطاع المستزمات الطبية والمستشفيات قائلاً : " ده جهد مميز وتوفير هذه التدابير يحقق المنشود خاصة أن هناك نواقص باتت تتعلق بأجهزة ومستلزمات حساسة في صدراتها فلاتر الكلى حدث بها عجزا وأجهزة السونار ورسم القلب وأجهزة الكلى الصناعي ".



تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" رغم أن صناعة المستلزمات الطبية حديثة عهد وليس قديمة ولايتجاوز عمرها أربعين عاماً إلى أن بات لها مكانة مرموقة وباتت صادرات القطاع 320 مليون دولارا لنحو 65 دولة وأدخلنا صناعات لم تكن موجودة محلياً وبات لدينا مايزيد عن 300 مصنع ".

6400 محل في القاهرة



مكملاً : هناك مشاكل أعمق من أزمة الدولار فهو ليس وحده العامل المؤثر في هذه الصناعة حيث تتعرض الصناعة لاوضاع صعبة منذ ثورة يناير 2011 حيث زادت أعداد المحال من 1100 محل للمستزمات الطبية إلى 6400 محل في القاهرة فقط .

