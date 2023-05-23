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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الستلزمات الطبية: الصناعة حديثة العهد لكنها استطاعت تحقيق 320 مليون دولار

الأجهزة الطبية
الأجهزة الطبية

 

اشاد  محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالقاهرة، بقرارات الوزراء اليوم فيما يخص توفير  تدابير دولارية  بنحو 150  مليون دولار لعلاج النواقص في قطاع المستزمات الطبية والمستشفيات    قائلاً : " ده جهد مميز وتوفير هذه التدابير يحقق المنشود خاصة أن  هناك نواقص باتت  تتعلق  بأجهزة ومستلزمات حساسة  في صدراتها  فلاتر الكلى  حدث بها عجزا وأجهزة السونار ورسم القلب  وأجهزة الكلى الصناعي ".


تابع خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  :" رغم أن صناعة المستلزمات الطبية حديثة عهد وليس قديمة ولايتجاوز عمرها   أربعين عاماً إلى أن بات لها مكانة مرموقة وباتت صادرات القطاع 320 مليون دولارا  لنحو  65 دولة وأدخلنا   صناعات لم تكن موجودة محلياً وبات لدينا مايزيد عن 300 مصنع ".

 

 6400 محل في القاهرة 


مكملاً : هناك مشاكل  أعمق من أزمة  الدولار فهو ليس وحده   العامل المؤثر  في هذه الصناعة حيث تتعرض الصناعة  لاوضاع  صعبة منذ ثورة يناير  2011  حيث زادت أعداد المحال من 1100 محل  للمستزمات الطبية إلى 6400 محل في القاهرة فقط .
 

شعبة المستلزمات الطبية الوزراء السونار رسم القلب أجهزة الكلى الصناعي

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