زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه رسالة للصين بشأن الرقائق الإلكترونية

إكراه اقتصادي...

قال كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن هناك تعاون بينه وبين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع الحلفاء ومجتمع الأعمال، لمعالجة القيود التي تفرضها الصين على الرقائق الإلكترونية التي تصنعها شركة ميكرون الأمريكية.

وأضاف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان، إن الإجراء الذي أعلنته الحكومة الصينية ضد شركة ميكرون الأمريكية هو استخدام مقلق للإكراه الاقتصادي ضد الولايات المتحدة.

وأشار شومر إلى أنه يعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي ليتم توضيح للحكومة الصينية أن هذا النوع من السلوك غير مقبول وغير منتج.

وصعدت الصين ضد الولايات المتحدة بعدما حظرت شركاتها من التعامل مع شركة أمريكية لإنتاج الرقائق، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قررت الصين الرد على العقوبات الأمريكية ضدها في هذا المجال بقرار منع دخول منتجات شركة "ميكرون" الأمريكية لأراضيها.

يعد ذلك ردا من بكين على سلسلة العقوبات الأمريكية على شركاتها.

وتشترط بكين لوقف هذا الصراع في مجال الرقائق الإلكترونية، المعروفة باسم أشباه الموصلات، "تدشين مفاوضات متواصلة بين الطرفين لتحقيق التوازن بين مصالحهما من أجل حماية استقرار الاقتصاد العالمي".