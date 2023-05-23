رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: متفائل بالحوار الوطني.. فيديو

‏قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتفائلين بالحوار الوطني وأي حوار بشكل عام.

وتابع أحمد السجيني خلال لقائه في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، انه يعمل في البرلمان منذ ٨ سنوات و البرلمانات هي أماكن تمارس فيها الرقابة من خلال الممارسة الحوارية ولا يوجد حوار لا يأتي بثمار، والمشكلة تكون لو الحوار به صدام أو لا نستمع الى بعض هنا ستكون المخرجات سيئة، وأنه شارك في الحوار الوطني في المحور السياسي الخاص بالمحليات ممثلا عن حزب مستقبل وطن.

نظام الحوار الوطني

وأضاف أن هناك نظام رائع جدا في الحوار الوطني عن طريق مدونة السلوك في مدة الكلمات ووجه الشكر للأستاذ ضياء رشوان ومحمود فوزي، أما عن المشاركين فهناك وزراء سابقين ومحافظين سابقين وأصحاب رأي وفكر وخبرات وممثلين كل الأحزاب وهذا التنوع شئ رائع.