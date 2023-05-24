أشرف نصار: الفوز على أسوان أشعل صراع البقاء في الدوري

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن الفريق مازال في دائرة الهبوط بعد الفوز على أسوان بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال نصار في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الفريق لم يفعل شيئًا بعد ومازال في دائرة الهبوط، وينتظره لقاء مهم ضد الداخلية ويحتاج للفوز به.

أضاف أن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، يجيد قراءة المباريات والتعامل مع المتغيرات في كل لقاء، ولديه أدوات أثبتت أنها في مكانة لا تستحقها بجدول الدوري.

وواصل أن فوز البنك الأهلي ضد أسوان أشعل الصراع على البقاء في الدوري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فريق ضمن الاستمرار في المسابقة.