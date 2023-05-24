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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يتابع مشاكل واحتياجات المواطنين بقرى المركز

لقاء مواطني القرى
لقاء مواطني القرى بالحسنة لحل مشاكلهم

       
 

يواصل المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء  ، جهوده المستمرة في التعامل مع شكاوي وطلبات المواطنين بمركز ومدينة الحسنة   بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لحل  هذه الشكاوي .،من اجل العمل على خدمة المواطنين ، و تيسير الإجراءات اللازمة بما يضمن حل أي مشكلات تواجه المواطنين بالقرى .
يأتي ذلك بناء على تكليفات محافظ شمال سيناء بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين لبحث وتلبية مطالبهم ٠



 مياه الشرب:


حيث استقبل عدد من  مواطني قرية أم قطف بمركز الحسنة،  وتم عرض المشاكل التي تواجه المواطنين بالقرية خاصة في مجال حصة القرية من مياه الشرب، وكذلك توفير الكهرباء لأطول وقت ممكن ..حيث وعد بوضع الحلول السريعة والمناسبة لتلك المشاكل وعرضها على الجهة المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لها وفقا لما يقره القانون . 

وأكد  بأن مكتبه مفتوح دائما أمام جميع مواطني مركز ومدينة الحسنة ، والإستماع إلي جميع مشاكلهم والعمل على إيجاد حلول سريعة ومناسبة لها بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لهم ورفع المعاناة عن كاهلهم ٠
 

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