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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

NHTSA تقترح اختبارات أكثر صرامة لحماية المشاة من حوادث السيارات

صدى البلد

أصدرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة  بالولايات المتحدة طلبًا للتعليق العام على برنامج اختبار التصادم الجديد الذي سيتضمن لوائح محدثة وأكثر صرامة لحماية المشاة، تأتي هذه الخطوة كجزء من التحديثات المقترحة من NHTSA لبرنامج تقييم السيارات الجديدة (NCAP) وجهود إدارة بايدن هاريس لتحسين السلامة على الطرق الأمريكية.

ستحاول الوكالة تشجيع صانعي السيارات على إنفاق المزيد من الوقت والمال في تطوير سيارات جديدة أكثر أمانًا ليس فقط لركابها ولكن أيضًا للمشاة، وتريد NHTSA أيضًا وضع قواعد لمعايير السلامة للفرملة التلقائية في حالات الطوارئ مع اكتشاف المشاة، وستأخذ منظمة السلامة على الطرق التعليقات على الاقتراح لمدة 60 يومًا القادمة ويمكنك متابعة المحادثة على هذا الرابط.

 

قالت آن كارلسون، كبيرة مستشاري NHTSA في بيان ، "إن ضمان سلامة المشاة يمثل أولوية قصوى في DOT (وزارة النقل الأمريكية)، وهذه التحديثات المقترحة لبرنامج NCAP هي خطوة مهمة في معالجة أزمة وفيات الطرق في أمريكا، ويجب تصميم المركبات لحماية ركابها مع زيادة السلامة لمن هم خارج السيارة أيضًا".

 

في يناير من العام الماضي، أصدرت وزارة النقل استراتيجية وطنية جديدة للسلامة على الطرق، والتي تضمنت عددًا من تدابير السلامة التي تهدف إلى تقليل المستويات القياسية للوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في الولايات المتحدة. 

 

بعد حوالي شهر، أعلنت وزارة النقل أيضًا عن استثمار غير مسبوق بقيمة 800 مليون دولار في السلامة على الطرق مقسمة إلى طبقات متعددة وطرق أكثر أمانًا، وأشخاصًا أكثر أمانًا، ومركبات أكثر أمانًا، وسرعات أكثر أمانًا، ورعاية أفضل بعد الاصطدام، من السابق لأوانه إجراء تقييم لنتائج البرنامج، لكن NHTSA أبلغت عن انخفاض طفيف في وفيات حوادث المرور في الولايات المتحدة لعام 2022.

 

وتقول NHTSA إنه إذا تمت الموافقة على برنامج اختبار التصادم المحدث وتطبيقه، فيجب أن يزود المستهلكين بمعلومات أمان مهمة حول حماية المشاة للمركبات الجديدة، وتقترح الوكالة أيضًا تحديد سيارات طراز العام الجديدة التي تفي بمعايير الاختبار الخاصة بها من خلال تعيين الائتمان باستخدام علامات الاختيار على موقعها على الويب.

NHTSA حوادث السيارات الإدارة الوطنية الولايات المتحدة وزارة النقل

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