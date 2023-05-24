إدانة مزدوجة من فلسطين والأردن لجرائم الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات جرائم هدم وتفجير منازل المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع واهية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أعلن "الاحتلال استولى وهدم ٤٢ مبنى ومنشأة في القدس والضفة بحجة عدم الترخيص بما فيها المدارس وتسعة مبان ممولة من قبل المانحين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت إن جرائم هدم وتفجير المنازل وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم هي جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وتؤدي في جميع الحالات إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء ليجدوا أنفسهم بالعراء دون مأوى وبطريقة غير قانونية وغير شرعية، وتؤدي أيضاً إلى تعطيل حياة محيط اجتماعي أوسع وإعداد أكبر من المواطنين الذين يسكنون تلك المنازل.



كذلك، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، برئاسة رئيس الاتحاد السويسري، حول حماية المدنيين أثناء الصراعات، أكد المندوب الأردني بالمجلس، محمود ضيف الله حمود، طالب بعدم إجلاء الموظفين الأميين خلال الصراعات، وفق ما ذكرت صحيفة الرأي الأردنية.



وأدان حمود الإجراءات الإسرائيلية ضد المدنيين، والاستغلال غير القانوني للموارد المائية. وألقيت في الجلسة ٩٠ كلمة واستمرت لمدة ١١ ساعة.