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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير روسي جديد بشأن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

 

 

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، أن أي توريدات أسلحة إلى كييف لن تلغي الأهداف التي حددتها العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى ان طائرات إف 16 ستكون هدفا مشروعا إذا تم إرسالها لأوكرانيا.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن: "أي إمدادات لأسلحة لنظام كييف لن تكون قادرة على إلغاء الأهداف والغايات التي تم تحديدها عند إطلاق العملية العسكرية الخاصة".

وحذرت زاخاروفا من أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة يؤدي إلى مواصلة تصعيد النزاع وسقوط مزيد من الضحايا بين الأوكرانيين.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن الغرب عن نيته تسليم طائرات "إف-16" لأوكرانيا في وقت لاحق هذا العام، وذلك بعد تقديم كميات كبيرة من الدبابات والمدافع والصواريخ وغيرها من الأسلحة الثقيلة لكييف في وقت سابق.

وتعهد حلفاء الناتو مؤخرا بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة F-16 ، وهي أحدث إضافة إلى قائمة الأسلحة الفتاكة التي قدمتها الغرب إلى أوكرانيا، التي تستعد لهجوم واسع النطاق ضد القوات الروسية.

وقد أعلنت ألمانيا اليوم، الثلاثاء، أنها تدرس خيارات إنشاء تحالف مقاتلات إف 16 لدعم أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن ألمانيا تتطلع إلى خيارات لدعم تحالف البلدان التي تخطط لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة F-16.

كما صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحادة الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي قدم 10 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أن  الدعم العسكري لأوكرانيا ضروري والباب مفتوح لتقديم مقاتلات إف 16.

وأوضح بوريل أن دول عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف 16.

ويذكر أنه سيكون هناك على الأقل "عدة أشهر" قبل أن تتمكن أوكرانيا من تشغيل مقاتلات F-16.

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