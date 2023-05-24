لتحقيق الأمن والسلم.. وزير الخارجية السعودي يتسقبل نظيره التشيكي في الرياض

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية،اليوم الاربعاء وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.



وتطرق الوزيران، إلى جهود البلدين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

حضر الاستقبال، مدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك عبدالله بن متعب الرشيد.