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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤسسة شباب القادة: دورات تدريبة للطلاب على مدار العام لرفع مستوي كفاءتهم

صدى البلد

قال النائب أحمد فتحي المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن المؤسسة قدمت العديد من البرامج التدريبية لطلاب الأنشطة الطلابية من جميع الجامعات و المشاركين في برنامج مسابقة الأنشطة الطلابية Leaders League، الذي يهتم بتأهيل الطلاب عن طريق دورات تدريبية على مدار العام لرفع مستواهم و مهاراتهم الشخصية و كفاءة تأديتهم لمشاريعهم.

 

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، أن التدريبات تضمنت المهارات المطلوبة التي يمكنها إفادة الطلاب في سنوات دراستهم و حتى بعد التخرج، بالإضافة الى مساعدتهم طوال رحلة برنامج Leaders League لتشجيعهم على التفكير و الابتكار و تطوير افكارهم و تقبل و سماع النقد و الرأي الآخر.

 

وأضافت المؤسسة أن هذه التدريبات شملت: مهارة النقاش و الحوار، و مهارات التسويق، و إدارة الأحداث و الفعاليات و كانت هذه موضوعات ناقشها الدكتور  أحمد حسام، مدير برنامج الأنشطة الطلابية Leaders league، بالإضافة الى موضوع إتقان عمليات البيع الذي ناقشه ا. محمود الشريف، مدير مبيعات إحدى شركات التأمين.

 

والجدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على برنامج مسابقة الأنشطة الطلابية Leaders League و هو أول و أكبر برنامج يجمع الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية للمنافسة في ٦ مجالات و هم: الطبي، البيئي، نماذج المحاكاة، الصناعي، التكنولوجي، و مجال التنمية البشرية.

احمد فتحي مؤسسة شـباب القــادة شباب القادة وكيل لجنة التضامن طلاب الأنشطة الطلابية leaders League

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