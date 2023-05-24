بعد عودة العلاقات الدبلوماسية .. كندا تعين سفيرًا جديدًا في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، تعيين جان فيليب لينتو سفيرا جديدا لدى السعودية.

وجاء ذلك بعد إعلان الجانبين عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين كندا والسعودية.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، أنه في ضوء ما تم بحثه بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

وتقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق، بعدما تم مناقشة الأمر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022م.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن هناك رغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وكان قد بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، في الرياض، مع وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما ناقش الوزيران تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، بالإضافة إلى التطرق إلى جهود البلدين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).